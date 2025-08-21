Belediyeye ağaç davası

İzmir'de etkisini artıran kuraklık ve su sıkıntısı nedeniyle park ve bahçelere yönelik sulama kısıtlamaları tartışma yarattı. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yaşayan avukat Yusuf Akın, sulama yapılmayan park ağaçlarının kurumaması için her gün evinden kova ve pet şişelerle su taşıyarak ağaçları sulamaya başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, su tasarrufu amacıyla belediyeye ait park ve bahçelerin su aboneliklerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak bu karar sonrası yeşil alanlarda sulama yapılamadığı için birçok ağaç kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Duruma tepki gösteren Avukat Akın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi yetkilileri hakkında "kamu malına zarar vermek" ve "görevi ihmal" gerekçeleriyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yeşil alanların hem psikolojik hem de fiziksel olarak insanların yaşam kalitesine katkı sağladığını belirten Akın, "Ağaçların sulanması ertelenemez. Onlar bizim geleceğimiz. Bir canlının ölümünü seyretmek kamu görevlilerine yakışmaz," dedi. Akın, kısıtlamalara rağmen bazı alanlarda su kullanımının sürdüğünü de savunarak, "Havuzlar, hamamlar, inşaatlar su kullanmaya devam ediyor. Oysa ağaçlar susuz bırakılıyor," şeklinde konuştu. 8 yaşındaki oğlu Yusuf Çınar Akın da babasına destek vererek, "Sulasak da çoğu kurudu ama yine de vazgeçmeyeceğiz," dedi. AA