Belediyeye ait su tankeri 8 yaşındaki Emrah’ı ezdi!

Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:41

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, belediyeye ait sulama tankerinin ezdiği 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İpek Mahallesi 420. Sokak'ta akşam saatlerinde yaşanan kaza görgü tanıklarının iddiasına göre şöyle yaşandı; Sokakta sulama çalışması yapan belediye tankeri sürücüsünün fark etmediği 8 yaşındaki Emrah Demir isimli çocuğun üzerinden geçmesi sonucu küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Yaşamını yitirdiğini belirlediği Emrah Demir adındaki çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

