Haberler Yaşam Haberleri Belgrad Nerede? Belgrad Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:38 Son Güncelleme: 27.6.2022 11:38

Belgrad Nerede? Belgrad Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?

Belgrad Nerede? Belgrad Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?

Dünyada en çok merak edilen şehirlerin içinde kuşkusuz Balkan şehirleri de yer almaktadır. Hem orada yaşayan Türk nüfusunun fazlalığı hem de ülkemiz ile yakın ilişkiler içinde olması Balkanlarda bulunan her yerin merak edilmesine sebep olur. Belgrad’da Balkanların Paris’i olarak karşımıza çıkan ve Balkanlarda en çok merak edilen yerlerden biridir. Gelişmiş şehir hayatı, yüzölçümünün büyük olması gibi sebeplerle merakımızı uyandıran Belgrad nerede? Bir ülkenin başkenti olarak karşımıza çıkan Belgrad nerenin başkenti?  Hem ülkemizden oldukça turist alan hem de diğer dünya ülkeleri tarafından ziyaret edilen Belgrad’a nasıl gidilir? Belgrad ile ilgili tüm merak edilenlerin cevapları ile hazırladığımız yazımızın detaylarına beraber geçelim.

Ülkemizde de Belgrad ismi ile anılan bir orman bulunmaktadır. Belgrad ormanı nerede sorusu Belgrad ile ilgili araştırma yapan kişilerin de merak ettiği bir soru olabilmektedir. Belgrad gezilip görülmesi gereken bir yer ve merak edilen tüm sorularınızın cevaplarına buyurun beraber geçelim. İşte Belgrad nerede ve Belgrad'a nasıl gidilir sorularının detayları.

Belgrad Nerede?

Avrupa'daki en eski şehirlerden biri olan Belgrad aynı zamanda Güneydoğu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden de biridir. İsminin anlamı "Beyaz Şehir" olarak bilinir. Sırbistan ülkesinde yer alan Belgrad Tuna ve Sava nehirlerinin birleşim noktasında bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1i5 milyon nüfusu olan Belgrad Sırbistan'ın en kalabalık şehridir.

Belgrad Ormanı Nerede?

Bir balkan şehri ile aynı isme sahip bir orman olarak karşımıza çıksa da Belgrad ormanı ülkemizde bulunan bir ormandır. İstanbul'un ciğerleri adı ile de bilinen Belgrad ormanı İstanbul'un kuzeyinde Sarıyer tarafında bulunan bir ormanlık alandır.

Belgrad Nerenin Başkenti?

Balkanlarda yer alan Sırbistan'ın başkenti olarak bilinen Belgrad aynı zamanda Sırbistan'ın en kalabalık şehri olarak karşımıza çıkar.

Belgrad'a Nasıl Gidilir?

Ulaşım açısından şanslı şehirlerden biri olan Belgrad'a havayolu, karayolu ve demiryolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Vizesiz gidilen bir şehir olan Belgrad'a karayolu ile ulaşım sağlamak isterseniz İstanbul üzerinden yaklaşım 11 saat süren bir yolculuğunuz olacaktır.

Havayolu ile daha hızlı bir ulaşım ile İzmir, Antalya ve Ankara'dan aktarmalı, İstanbul'dan direkt uçuşlar ile Belgrad'a gitmeniz mümkün olacaktır. Demiryolu ağı bulunan ve ülkemizden demiryolu ulaşımı kolaylığı bulunan Belgrad'a tren ile gitmek için ise İstanbul-Sofya ekspresi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Temmuz zammı ile 7 tabloda bütün emekli ve memur maaşları hesaplandı! Fark 2.780 TL'yi aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zam oranı yüzde 40'ın üzerinde geliyor! SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kritik toplantı!
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuzda 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? Bu sene Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN LİSTESİ: 27 Haziran 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA | Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Uyarılar peş peşe geliyor: 6 il için kırmızı alarm
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...
SON DAKİKA: CHP'li Aykut Erdoğdu'ya şok! Eski eşten videolu intikam
ARKADAŞINA GÖNDER
Belgrad Nerede? Belgrad Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA