Belgrad Nerede? Belgrad Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizde de Belgrad ismi ile anılan bir orman bulunmaktadır. Belgrad ormanı nerede sorusu Belgrad ile ilgili araştırma yapan kişilerin de merak ettiği bir soru olabilmektedir. Belgrad gezilip görülmesi gereken bir yer ve merak edilen tüm sorularınızın cevaplarına buyurun beraber geçelim. İşte Belgrad nerede ve Belgrad'a nasıl gidilir sorularının detayları.

Belgrad Nerede?

Avrupa'daki en eski şehirlerden biri olan Belgrad aynı zamanda Güneydoğu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden de biridir. İsminin anlamı "Beyaz Şehir" olarak bilinir. Sırbistan ülkesinde yer alan Belgrad Tuna ve Sava nehirlerinin birleşim noktasında bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1i5 milyon nüfusu olan Belgrad Sırbistan'ın en kalabalık şehridir.

Belgrad Ormanı Nerede?

Bir balkan şehri ile aynı isme sahip bir orman olarak karşımıza çıksa da Belgrad ormanı ülkemizde bulunan bir ormandır. İstanbul'un ciğerleri adı ile de bilinen Belgrad ormanı İstanbul'un kuzeyinde Sarıyer tarafında bulunan bir ormanlık alandır.

Belgrad Nerenin Başkenti?

Balkanlarda yer alan Sırbistan'ın başkenti olarak bilinen Belgrad aynı zamanda Sırbistan'ın en kalabalık şehri olarak karşımıza çıkar.

Belgrad'a Nasıl Gidilir?

Ulaşım açısından şanslı şehirlerden biri olan Belgrad'a havayolu, karayolu ve demiryolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Vizesiz gidilen bir şehir olan Belgrad'a karayolu ile ulaşım sağlamak isterseniz İstanbul üzerinden yaklaşım 11 saat süren bir yolculuğunuz olacaktır.

Havayolu ile daha hızlı bir ulaşım ile İzmir, Antalya ve Ankara'dan aktarmalı, İstanbul'dan direkt uçuşlar ile Belgrad'a gitmeniz mümkün olacaktır. Demiryolu ağı bulunan ve ülkemizden demiryolu ulaşımı kolaylığı bulunan Belgrad'a tren ile gitmek için ise İstanbul-Sofya ekspresi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.