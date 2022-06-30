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Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:29 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:29

Belgrad Ormanı Nerede? Belgrad Ormanı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Belgrad Ormanı Nerede? Belgrad Ormanı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Ormanlara gidip nefes almak, gezmek, piknik yapmak çocukluktan beri hepimizin en çok sevdiği aktivitelerdendir. Özellikle son yıllarda artan şehirleşme ve kalabalıklaşma ile şehirlerin içinde bulunan ormanlık alanlar daha da değerli hale geldi. Hem ailecek yapılacak hafta sonu piknikleri için hem de İstanbul gibi kalabalık bir şehirde yaşamanın yorgunluğunu atmak için en çok merak edilen ormanlık alanlardan biri de Belgrad ormanıdır. Belgrad ormanı nerede sorusu İstanbul’da yaşayanların da İstanbul’a gidecek olanların da merak ettiği bir sorudur. Yola çıktığınızda Belgrad ormanına nasıl gidilir diye şaşırmamak için bu yazımızı okuyarak daha yola çıkmadan Belgrad ormanının yerini öğrenebilirsiniz. Tüm detayları ile Belgrad ormanı hakkında merak edilenlere buyurun beraber geçelim.

Şehrin içinde bir orman deneyimi olarak karşımıza çıkan Belgrad ormanının tüm dünyada biliniyor olması da ziyaret sayısını arttırmakta ve daha çok kişinin Belgrad ormanı nerede sorusunu sormasına sebep olmaktadır. Daha fazla uzatmadan yazımızın detaylarına yani Belgrad ormanına nasıl gidilir ya da Belgrad İstanbul'un neresinde sorularının cevaplarına geçelim.

Belgrad Ormanı Nerede?

Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı olan Belgrad ormanı İstanbul ili sınırları içinde Avrupa Yakası'nda, Çatalca Yarımadasının doğusunda kalan alanda bulunmaktadır. Aynı zamanda İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlıdır. İstanbul'un en merkezi yerlerinden birinde bulunan Belgrad olmalı aynı zamanda İstanbul 'un akciğerleri olarak da anılmaktadır.

Belgrad Ormanı Hangi İlin Sınırları İçinde?

Belgrad ormanı İstanbul ilimizin sınırları içinde bulunmaktadır. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'un Sarıyer ilçesindedir.

Belgrad Ormanına Nasıl Gidilir?

İstanbul içinde Belgrad'a gitmek için birden fazla seçeneğiniz bulunmaktadır. O seçenekleri sizin için listeledik;

  • Eğer Belgrad'a özel aracınız ile gitmek isterseniz otomobil için ücret ödemeniz gerektiğini unutmamalısınız. Belgrad ormanına özel aracınız ile ulaşımda kullanabileceğiniz alternatif yollar Taksim-Sarıyer-Kilyos ya da Bahçeköy-Kilyos-Ayazma şeklindedir.
  • Belgrad ormanına toplu taşıma ile gitmek isterseniz İETT'nin birden çok hattını gidiş için kullanabilirsiniz.

Belgrad Ormanı Otomobil Giriş Ücretleri Ne Kadar?

Belgrad ormanına giriş için belli bir miktar para ödemeniz gerekmektedir. Şu an Belgrad ormanı otomobil giriş ücreti 30 TL'dir.

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Belgrad Ormanı Nerede? Belgrad Ormanı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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