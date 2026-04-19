Haberler Yaşam Haberleri Belindeki silahı çıkartmak isterken kendini vurdu!
Giriş Tarihi: 19.04.2026 20:18

Belindeki silahı çıkartmak isterken kendini vurdu!

Kastamonu'da bir şahıs, belinden çıkartmak istediği tabancanın ateş alması neticesinde kazara kendini vurdu. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İHA
Belindeki silahı çıkartmak isterken kendini vurdu!
Olay, Kuzeykent Mahallesi Vali Aydın Arslan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. belindeki tabancayı çıkarmak istedi. Bu sırada tabancanın ateş alması neticesinde B.Ç. kasık bölgesinden vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Belindeki silahı çıkartmak isterken kendini vurdu!
