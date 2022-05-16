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Giriş Tarihi: 16.5.2022 16:29

Belma Simavi son yolculuğuna uğurlandı

Belma Simavi son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi Kanlıca'da toprağa verildi.

Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi İstanbul'da toprağa verildi.

KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Belma Simavi için Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Belma Simavi'nin oğlu Sedat Simavi ve yakınları kabul etti.

"BİZLERİN ÇOK SEVDİĞİ BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Belma Simavi'nin aile büyükleri olduğunu vurgulayarak, "Sevgili babamın ve annemin çok hürmetle yaklaştığı, bizlerin çok sevdiği büyüğümüzü kaybettik. Hürriyet ailesinin de annesiydi kendisi. Kendisini sevgiyle, hürmetle hep anacağız, yad edeceğiz. Başımız sağ olsun" diye konuştu. Belma Simavi'nin yeğeni Nilgün Soner ise, "Çok kıymetli bir insandı. Bir devir kapandı" dedi.

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Belma Simavi son yolculuğuna uğurlandı
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