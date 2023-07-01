Ben 10 Karakterleri - Ben Ten Karakterleri İsimleri, Güçleri ve Özellikleri

Cartoon Network'ün en sevilen çizgi dizilerinden olan Ben 10 karakterleri, dünyanın her yerindeki çocukların ilgisini çeker. Ben Ten karakterleri isimleri içinde, insanlar ve uzaylılar yer alır. Ben 10 in uzaylılarının ismi ne diye araştıranlar için bunlardan bazıları, Yüzen Çene, Wildvine ve Şimşek Hız gibi isimlere sahiptir. Ancak Ben 10 uzaylılarının isimleri sadece bunlarla sınırlı değildir. İşte Ben 10 dönüştüğü kahramanlar ile ilgili detaylar…

Ben 10 Karakterleri Kimdir?

ABD yapımı bir çizgi dizi olan Ben 10, yayın hayatına 2005 yılında başlamıştır. Cartoon Network'te yayınlanan çizgi dizide, Benjamin veya bilinen adıyla Ben adındaki bir çocuğun Omnitrix isimli cihazı bulduktan sonra başından geçen tuhaf olaylar anlatılır. Büyükbabası Max ile birlikte yaşayan Ben, bu cihaz sayesinde farklı birçok uzaylı yaratığa dönüşür. Çeşitli tehlikelere karşı koymak için bu uzaylılardan yararlanan Ben, her bölümde maceradan maceraya atılır. Omnitrix sayesinde güçlü uzaylılara dönüşerek düşman yaratıklara karşı savaşır. Ben 10'deki karakterler ve dönüştüğü uzaylılar ise şunlardır:

Büyükbaba Max: Ben'in birlikte yaşadığı büyükbabasıdır.

Gwen Tennyson: Ben'in kuzeni ve aynı zamanda en yakın arkadaşıdır. "Şanslı Kız" olarak bilinen Gwen, Ben'in bütün maceralarında yanındadır.

Kevin Levin: Ben'in ekibinin bir üyesidir ve yakın arkadaşları arasında yer alır.

Charmcaster: 3000 sihir bilen güçlü bir büyücüdür. Omnitrix'in peşinde olduğu için Ben'in düşmanlarındandır

Ateş Topu: Güneşi anımsatan bedeni ile alev alev yanan bir uzaylıdır. Düşmanlarına ateş topları fırlatabilir ve alev kasırgası çıkarabilir.

Şimşek Hız: Keskin vücut hatlarına sahip bir uzaylıdır ve Ben 10'in dönüştüğü karakterler içinde en hızlısıdır.

Yaban Köpek: Turuncu bir bedene sahiptir. Güçlü çenesi ve sivri dişleri ile parçalayamayacağı hiçbir şey yoktur.

Yüzen Çene: Timsah veya yılan balığına benzer. Suyun içinde son derece hızlı hareket eder.

Pul Kanat: Sineğe benzer bir yapısı vardır ve zehirli kimyasallara karşı çok zayıftır. Ancak hızlı bir şekilde uçabilir.

Gölge Hayalet: Çok hızlı uçar ve uzay boşluğunda hayatta kalabilir. Aynı zamanda somut her nesnenin içinden rahatlıkla geçebilir.

Vilgax : Tüm galaksilerin tek hükümdarı olmak isteyen Vilgax, bundan dolayı Omnitrix'in sahibi olmak ister.

Elmas Kafa: Ben 10'in Omnitrix sayesinde dönüştüğü uzaylılardan biridir. Çok güçlü yumruklara sahiptir, vücudu tamamen yeşildir ve elmas kristallerinden oluşur. Petropia gezegeninden gelir ve düşmanlarına exonomit maddesi fırlatır.

Dört Kol: Kırmızı bir devdir ve ağırlığının birkaç katı fazlasını rahatlıkla kaldırabilecek güce sahiptir.

Wildvine: Vahşi Asma olarak da bilinen Wildvine'ın, beş tane bacağı, uzun parmakları ve bitkiyi anımsatan bir bedeni vardır. Bu yüzden tüm bitkilerle vücudunu birleştirebilir, tohumlar fırlatır, ayrıca oldukça hızlıdır.

Gri Madde: Yüksek bir zekaya sahip olan bu uzaylı, görünüşü ile bir kurbağaya benzer. Her türlü makine ile birlikte rahatlıkla çalışır, her yüzeye tırmanabilir ve zıplayabilir.