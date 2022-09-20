Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm izle! ATV canlı yayın ile yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm izle

Yapımı heyecanla bekleyenler, Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm canlı izle için ATV ekranları başına toplandı. Cezayir ve Firuze arasında başlayan aşkın ardından değişen hayatları konu edinen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ilk bölüm ile televizyona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm ATV ile izle!
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İZLE!
ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümü ile ekranlarda!
Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.
Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönen ekip çekimlere tüm hızıyla devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.