Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm fragman izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayımlandı mı sorusu, dizi 3. bölümünü bitirmesiyle birlikte seyirciler tarafından aratılır oldu. Sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alan Cezayir Türk'ün hikayesini ekranlara getiren dizi, reytinglerde en üst sırada yer almaya devam ediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm fragman izle ekranı
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm Fragmanı "Seni bir daha görmek istemiyorum!" | Video
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ
Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir.
Cezayir ise Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile. Kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FRAGMANDA NE OLUYOR?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.