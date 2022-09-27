Haberler Yaşam Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hangi ülkede ve şehirde çekildi?
Giriş Tarihi: 27.9.2022 16:22

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hangi ülkede ve şehirde çekildi?

Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam çekildiği yerle merak konusu haline geliyor. Başladığı gün reytinglerde zirveye yerleşen aksiyon dolu yapımla ilgili olarak bu noktada “Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapımın 2. Bölümünde Cezayir'in dönüşü olay oluyor. Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? Atv’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hangi ülkede ve şehirde çekildi?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekildiği yer merak konusu haline geliyor. Heyecan ve aksiyonun hız kesmediği yapım ilk bölümüyle daha ekranlara adeta damga vurmuştu. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizi için birçok çekim yeri kullanıldı. Bu kapsamda izleyenler "Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekildiği yer ve detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekildi? Ben Bu Cihana Sığmazam hangi ülkede, nerede çekiliyor? Yeni ATV dizisi hakkında merak edilenler

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri, Binbir Gece Masallarının başkentinde gerçekleştirildi.

Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönen ekip çekimlere tüm hızıyla devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hangi ülkede ve şehirde çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA