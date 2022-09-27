Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? Atv’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hangi ülkede ve şehirde çekildi?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekildiği yer merak konusu haline geliyor. Heyecan ve aksiyonun hız kesmediği yapım ilk bölümüyle daha ekranlara adeta damga vurmuştu. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizi için birçok çekim yeri kullanıldı. Bu kapsamda izleyenler "Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekildiği yer ve detaylar.