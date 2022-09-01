Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim, konusu ne?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin net yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi ekibi, Türkiye ve Özbekistan'da çekimlerini gerçekleştirdi.