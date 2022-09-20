Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hangi ülkede ve şehirde çekiliyor?

İlk bölümü ile ekranlara gelecek dizinin çekimleri için Türkiye ve Türk coğrafyaları kullanıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor sorusu haftalar öncesinden araştırılmaya başladı. Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı yeni yapım güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ekranlara geliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor, hangi ülkede ve şehirde? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam çekim yerleri hakkında merak edilenler…
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
ATV'nin heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinin ekran yolculuğu başlıyor. Yayınlanan tanıtımlarla izleyicide büyük merak uyandıran dizi, 20 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.
Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.
Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönen ekip çekimlere tüm hızıyla devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapılıyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.