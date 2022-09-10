Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim, konusu ne? ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekildi, hangi ülkede?

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları ve sağlam konusu ile ATV izleyicilerini mest etmeye geliyor. EDHO ile aynı saatte yayına girecek olan yapım, birçok polisiye dizi seven insanı kendine kitleyecek. Tanıtım fragmanında dizinin Türkiye'den farklı bir yerde de geçtiği fark edlidi. Bu sebeple vatandaşlar Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekildi, hangi ülkede sorusunu yöneltiyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...