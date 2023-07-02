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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Ben okuyamadım onlar okusun

Ağrı’da ilkokuldan sonra okula gidemeyen Ömer Paşayikt, 7 yıl önce başlattığı Umut Dalı Yardımlaşma Projesi ile bugüne kadar okula giden ve ihtiyaç sahibi olan 50 bin çocuğun yardımına koştu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ben okuyamadım onlar okusun
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Ömer Paşayikt (29), ilkokulu bitirdikten sonra okuyamadı ve ağabeyleriyle birlikte İstanbul'a gitti. Burada çeşitli işlerde çalışan Paşayikt, askerliğini bitirdikten sonra tekrar memleketine döndü. İçindeki okuma isteğini yıllar sonra açık öğretimden liseyi bitirerek gerçekleştiren Paşayikt, okuyamayan çocuklar için bir şeyler yapmayı düşünüyordu. Yeğeninin okulunda katıldığı veli toplantısı ise dönüm noktası oldu. Soğuk havada okulun bahçesinde ayağında terliklerle titreyen kız çocuğunu gören Paşayikt, öğretmeninden bilgilerini aldı ve küçük kızın ihtiyaçlarını karşıladı. Bu çalışmalarına devam eden Paşayikt, kurduğu 'Umut Dalı Yardımlaşma Projesi' ile bugüne kadar 50 binden fazla çocuğun hayalini gerçekleştirdi.



Türkiye ve dünyanın birçok noktasından 140 bin gönüllüsü bulunan grubun girişimleri ile çocuklara mont, bot, kırtasiye malzemesi desteği, bayramlık, pasta, pizza ikramları, ailelere ise maddi ve gıda yardımı yapılıyor. Okullara anasınıfları ve oyun parkları alanları oluşturuluyor. Paşayikt, 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesi ile çocuklara sürpriz doğum günü partileri de yapıyor.



'ONLAR OKUSUN İSTİYORUM'
Öğrencilere burs verdiklerini de belirten Paşayikt, "Ben okuyamadım ama onlar okusun istiyorum. Onların yüzünü güldürebilmek dünyanın en güzel mutluluğu. Onlara hep yanlarında olacağıma dair söz verdim. Bu sözümü tutmak istiyorum. Bu dünyayı iyiliğin kurtaracağına inanıyoruz" dedi. Paşayikt, "Okulu olmayan köylere okul yapmak istiyoruz. Eğitim için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

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Ben okuyamadım onlar okusun
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