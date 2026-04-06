"Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projesi kapsamında Beşiktaş Kitap Fuarı dualarla açıldı

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında Beşiktaş Kitap Fuarı meydanda dualarla açıldı. Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı.

CANAN ELİF TUNCER, "İSTANBUL'DA 6.5 MİLYON OLAN KİTAP SAYIMIZ 13 MİLYON'U BULDU

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, kitap fuarlarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul Valimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde çocukları dışarı çıkarmak ve sosyalleştirmek için birçok proje yapıyor. 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesini 39 ilçemizde yürütüyoruz. İstanbul'da 6,5 milyon olan kitap sayımız şu anda 13 milyonu buldu. Bu çok büyük bir başarı. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımızın kazanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YENTÜR, "KİTAP İNSANIN DÜNYASINI ZENGİNLEŞTİREN İLMİN KAPISINI ARALAYAN BÜYÜK BİR HAZİNEDİR

Murat Mücahit Yentür de gençlerle birlikte kitap ortamında buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İnsanın dünyasını zenginleştiren, fikir yolculuğu yaptıran kitabın, merak ve şüpheyle ilmin kapısını aralayan büyük bir hazine olduğunu vurgulayan Yentür, çocukların merak duygusunu uyandıran bir sistem öngördüklerini söyledi.

Yentür, bu sistemde en önemli ölçme değerlendirme ögesi olarak, bir metnin altına 5 şık vermek yerine açık uçlu sorular sorarak çocukların zihin dünyasını zorlamayı, Türkçeyi zengin bir birikimle kullanarak onların gelişim süreçlerine katkı sunmayı istediklerini anlattı.

FUARDA 120'DEN FAZLA YAYINEVİ 20'Yİ AŞAN YAZAR KİTAPSEVERLERLE BULUŞUYOR

Fuarda, 120'den fazla yayınevi yer alırken, 20'yi aşkın yazar ve söyleşi programı kitapseverlerle buluşacak. Fuar, 12 Nisan'a kadar açık kalacak.