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Giriş Tarihi: 17.3.2023

‘Ben ömrümde böyle afet görmedim’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Ben ömrümde böyle afet görmedim’
Şanlıurfa'nın Haleplibahçe Mahallesi'nde önceki gün yollar, sokaklar sel sularıyla doldu taştı. Hızla akan çamurlu sularda akıntıya kapılan yaşlı bir vatandaşın yer aldığı cep telefonu görüntüsü ise tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. Ölümle burun buruna kalan yaşlı adam, kendisini görüntüleyen kişiye son bir hamle yaparak elini uzattı ancak başarılı olamadı. Üstelik görüntüyü çeken kişinin yardım etmemesine de pek çok vatandaş sosyal medyada tepki gösterdi. Videodaki o kişinin kurtulduğu ve isminin Reşat Ayva olduğu ortaya çıktı. 2 kilometre sürüklendikten sonra bir otoparkın görevlileri tarafından sudan çıkarılan Reşat Ayva, "63 yaşındayım, Şanlıurfa'da bu kadar yağış hiç görmedim" dedi.

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‘Ben ömrümde böyle afet görmedim’
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