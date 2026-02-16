Bende ikinci şans yok

İstanbul
'un Beşiktaş
ilçesinde 8 Şubat'ta Çırağan Caddesi üzerinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Berat Salih Baykal'ın (21) hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü Ferhat O.'nun ifadesine başvuruldu.
BAYKAL KUSURLU ÇIKTI
Yapılan incelemede, kazada ölen Berat Salih Baykal'ın kusurlu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ferhat O. ise emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında 'taksirle öldürme' suçundan mahkemede ifadesi alınan Ferhat O., adli kontrolle serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Baykal'ın, sosyal medya hesabında motosiklet kullandığı bir görüntüsünü 'Yürek parayla alınmaz' notuyla, bir başka fotoğrafını ise 'Benden ikinci şans diye bir şey yok' notuyla paylaştığı görüldü. Berat Salih Baykal'ın Türkiye E-Spor Futbol Ligi'nde (TEFL) oyuncu ve Sivasspor E-Spor takımında da eski takım kaptanı olduğu da öğrenildi.