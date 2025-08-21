Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçı!

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk maçta büyük bir mücadele veren Fenerbahçe sahadan golsüz ayrılırken, rövanş maçı için hazırlıklar hız kesmeden başladı. Fenerbahçe'nin Benfica'ya konuk olacağı mücadele için heyecanlı olan sarı lacivertli ekibin taraftarları "Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, maçın detayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. karşılaşması Benfica - Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü 22.00'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da Estádio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.
İlk maç 0-0 tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.