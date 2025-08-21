Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçı!

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk maçta büyük bir mücadele veren Fenerbahçe sahadan golsüz ayrılırken, rövanş maçı için hazırlıklar hız kesmeden başladı. Fenerbahçe'nin Benfica'ya konuk olacağı mücadele için heyecanlı olan sarı lacivertli ekibin taraftarları "Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, maçın detayları...