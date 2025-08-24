Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2. maç!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçta Benfica'yı 0-0'lık skorla İstanbul'da ağırladı. Sarı-lacivertliler, rövanş için avantajlı bir skor almak istiyordu, ancak sahada beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Şimdi gözler kritik Portekiz gecesine çevrildi. İşte, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı: