Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2. maç!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta Benfica ile 0-0 berabere kalarak evindeki avantajı kaçırdı. Rövanş mücadelesi Portekiz'de oynanacak ve kritik eşleşme öncesi futbolseverler nefeslerini tutuyor. Müsabaka saati ve canlı yayın kanalı taraftarın takibinde yer alıyor. Fenerbahçe, bu zorlu deplasmanda grup aşamasına kalmak için üstün performans peşinde. Peki; Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçta Benfica'yı 0-0'lık skorla İstanbul'da ağırladı. Sarı-lacivertliler, rövanş için avantajlı bir skor almak istiyordu, ancak sahada beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Şimdi gözler kritik Portekiz gecesine çevrildi. İşte, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Benfica karşısında golsüz eşitlikle sahadan ayrılınca, rövanşta turu geçebilmek adına net bir skor ya da uzatma avantajı arayacak. Kazanan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alma hakkını elde edecek.

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe ilk maçı golsüz beraberlikle tamamladı. Bu nedenle rövanşta alınacak her türlü galibiyet temsilcimizin Devler Ligi gruplarına adını yazdırması için yeterli olacak.

Maçta yaşanacak her türlü beraberlik ise maçı uzatmalara taşıyacak.

