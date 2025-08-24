Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2. maç!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçta Benfica'yı 0-0'lık skorla İstanbul'da ağırladı. Sarı-lacivertliler, rövanş için avantajlı bir skor almak istiyordu, ancak sahada beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Şimdi gözler kritik Portekiz gecesine çevrildi. İşte, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:
Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Benfica karşısında golsüz eşitlikle sahadan ayrılınca, rövanşta turu geçebilmek adına net bir skor ya da uzatma avantajı arayacak. Kazanan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alma hakkını elde edecek.
Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.