Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2. maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Fenerbahçe, ilk maçta sahasında golsüz berabere kaldığı Benfica ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı avantajlı sonuçla turu geçmeyi hedeflerken, Benfica evinde galibiyet arayacak. Peki; Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Benfica - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri.
Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.
Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Mücadele beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.