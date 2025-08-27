Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2. maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Fenerbahçe, ilk maçta sahasında golsüz berabere kaldığı Benfica ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı avantajlı sonuçla turu geçmeyi hedeflerken, Benfica evinde galibiyet arayacak. Peki; Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Benfica - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri.