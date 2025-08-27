Haberler Yaşam Haberleri Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2. maç!
Giriş Tarihi: 27.8.2025 00:38

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica deplasmanına çıkıyor. İstanbul’daki ilk karşılaşmada sahadan golsüz eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Portekiz’de alacağı sonuçla turu garantilemek istiyor. Benfica ise taraftar desteğiyle sahasında galibiyet hedefliyor. Futbolseverler, Benfica - Fenerbahçe maçı saati ve canlı yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. Peki; Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Fenerbahçe, ilk maçta sahasında golsüz berabere kaldığı Benfica ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı avantajlı sonuçla turu geçmeyi hedeflerken, Benfica evinde galibiyet arayacak. Peki; Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Benfica - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri.

BENFİCA-FENERBAHÇE PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Mücadele beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2. maç!
