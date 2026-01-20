Adana'da, 17 Ocak'ta Sarıçam ilçesinde Leman Güneş, 2019'da evlendiği Eyüphan Güneş'ten şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Bunun üzerine Eyüphan Güneş, Leman Güneş'in yaşadığı eve gidip darp ederek eşinin delil olarak göstereceği görsellerin olduğu cep telefonunu alıp kaçtı. Genç kadının şikâyeti üzerine Eyüphan Güneş'e bir ay uzaklaştırma kararı verildi.Leman Güneş ifadesinde, "Beni buzla öldüreceğini söylüyor. Sebebinin ise kanıt kalmaması olduğunu ifade ediyordu. Hem aldatıyor hem de 'Senden benim çocuğum var, sana kimse dokunamaz' diyor. Bana sürekli yumruk atıyordu. Büyük kızıma hamileyken çok şiddet uygulardı. İçki içip şiddet uyguluyordu. Tek istediğim bu adamdan kurtulmak. Kendisinden korkmuyorum ancak ölmekten korkuyorum. Çünkü ölürsem çocuklarım ortada kalacak" dedi.