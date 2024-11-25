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Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:18 Son Güncelleme: 25.11.2024 14:22

“Beni rahatsız etmeyin” dedi odasında ölü bulundu

Bursa’da 38 yaşındaki İlyas Orhan, kaldığı otelin personeline “beni rahatsız etmeyin” diyerek odasına girdi. 2 gün boyunca odasından çıkmayan müşteriyi merak eden personel polise haber verdi. Otele gelen ve odaya giren ekipler, İlyas Orhan’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Beni rahatsız etmeyin dedi odasında ölü bulundu

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesinde faaliyet gösteren bir otele gelen İlyas Orhan, Cuma akşamı giriş yaptığı otelin çalışanlarına, "İki gün kalacağım. Beni rahatsız etmeyin" diyerek odasına girdi. İki günün ardından hiç odasından çıkmayan ve odayı boşaltması beklenen İlyas Orhan'ı merak eden otel çalışanları Polisi aradı Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Orhan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan'ın yanında psikiyatri hapları ve alkol şişeleri olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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“Beni rahatsız etmeyin” dedi odasında ölü bulundu
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