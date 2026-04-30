‘Benim Dijital Dünyam’ ile gençler güvende

Başta gençler olmak üzere ebeveynlerin ve eğitimcilerin dijital platformlarda güvenle vakit geçirmelerini sağlayacak becerileri kazanabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Benim Dijital Dünyam" programı kapsamında, yüz yüze eğitim ve atölye çalışmalarıyla Türkiye
genelinde en az 5 bin kişiye ulaşılacak. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Meta
işbirliğiyle devreye alınan program, teorik bilgi sunmanın yanında gençlerin günlük dijital çalışmalarında kullanabilecekleri pratik çözümleri ve güvenlik araçlarını da erişilebilir kılacak. Gençler, genç yetişkinler ve yetişkinler için tasarlanan "Benim Dijital Dünyam", dijital dünyada gerekli becerileri geliştirmek için erişilebilir öğrenme modülleri ve kaynaklar sunacak. Müfredat, eğitmenler ve öğretmenler için adım adım yönergeler içerecek şekilde hazırlandı. Ders içerikleri ise eğitim materyali ve müfredat geliştirme konusunda deneyimli, çeşitli uzman iş ortaklarının kaynaklarından derlendi.