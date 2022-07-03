Adana’da eşi gözleri önünde öldürülen kadın SABAH’a konuştu

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİRDİ

Eşinin öldürülmesi olayında çalıştığı fabrikada güvenlik görevlilerin bulunmaması nedeniyle katil zanlısının elini koluna sallayarak içeri girdiğin ide anlatan Makbule Kılıç, "Cansu Yıldız eşinden ayrılma aşamasındaydı. Durmuş Yıldız elinle bıçak ile fabrikaya girdi. İlk önce Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayadı. Eşinin geldiğini gören Cansu kaçarak bir odadaki masanın altına saklandı. Cansu'yu öldürmek için arayan Durmuş Yıldız'a eşim engel olmak istedi. Elindeki bıçağı eşimin karnına sapladı. O an çılgına döndüm. Eşim gözlerimin önünde öldü. Eşimin ölümünden fabrikanın da büyük hatası var. Güvenlik olmadığı için o katil elini kolunu sallayarak bıçakla fabrikaya giriyor. Eğer güvenlik olsa bu olay yaşanmayacaktı" diye konuştu.

EVİMİN DİREĞİ YIKILDI

Canından çok sevdiği evladını kaybeden anne Hatice Kılıç ise, "Oğlum bir kadının ölümünü engellemeye çalışırken vicdansız kişi yüzünden canından oldu. 3 tane çocuğu yetim bıraktın hiç mi vicdanın sızlamadı? Evimin direğini yıktılar. O katile en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek ağıtlar yaktı. Bu arada olaydan sonra emniyette ifadesi alınan Cansu Yıldız'ın hayati tehlikesi nedeniyle sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.