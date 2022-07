Adana’da eşi gözleri önünde öldürülen kadın SABAH’a konuştu

BİR KADIN YAŞASIN DİYE…

Geriye 3 yetim çocuk bırakan Tolga Kılıç, Yarımca Köyü'nde toprağa verildi. Çocukları Ali (13), Hatice (7) ve Miraç'a (1,5) sarılan acılı kadın Makbule Kılıç'ın gözyaşları dinmiyor. Eşiyle birbirlerini severek evlendiğini anlatan acılı kadın, fabrikada yaşadığı o dehşet anları unutamıyor. Sakinleştirici ile güçlükle ayakta duran Makbule Kılıç, 1 yıldır aynı fabrikada çalıştığı eşinin bıçaklandığı anın gözlerinin önünden gitmediğini belirterek, "O an gözü dönmüş katil eşini öldürmek için sağa-sola saldırıyordu. Eşim Tolga, bir an bile düşünmeden katilin elindeki bıçağı almaya çalıştı. Ama yaşanan boğuşmada eşim gözlerimin önünde bıçaklandı. O an dünyam karardı. Hastanede öldüğünü duyunca inanmadım, inanmak istemedim. Benim kocam bir kadın cinayete kurban gitmesin diye hayatını gözünü kırpmadan hiçe saydı. O bir kahraman" diye konuştu.