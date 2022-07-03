Adana’da eşi gözleri önünde öldürülen kadın SABAH’a konuştu

Olay Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı olan eşi Cansu Yıldız'ın çalıştığı işyerine giden Durmuş Yıldız, elinde bıçakla bağırarak kadını aramaya başladı. Durmuş Yıldız, o sırada eşiyle yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü Veli Kaya'yı rehin alarak boğazına bıçak dayadı. Hafif şekilde yaralanan Veli Kaya, saldırganın bir anlık dalgınlığından yaralanıp kurtuldu. Bunun üzerine Durmuş Yıldız, eşinin peşinden gitmek istedi ancak işçilerden Tolga Kılıç engel olmaya çalıştı. Ancak öfkeli koca, Kılıç'ı birlikte çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kılıç kurtarılamadı.
Kadın cinayetini önlemeye çalıştı, canından oldu! Eşi gözleri önünde öldürülen kadın SABAH’a konuştu | Video
Yakalanan ve sorgusunda "Bana sopalarla saldırıp, küfür ettiler. Kendimi korumak istiyordum. Pişmanım" diyen Durmuş Yıldız tutuklandı.
BİR KADIN YAŞASIN DİYE…
Geriye 3 yetim çocuk bırakan Tolga Kılıç, Yarımca Köyü'nde toprağa verildi. Çocukları Ali (13), Hatice (7) ve Miraç'a (1,5) sarılan acılı kadın Makbule Kılıç'ın gözyaşları dinmiyor. Eşiyle birbirlerini severek evlendiğini anlatan acılı kadın, fabrikada yaşadığı o dehşet anları unutamıyor. Sakinleştirici ile güçlükle ayakta duran Makbule Kılıç, 1 yıldır aynı fabrikada çalıştığı eşinin bıçaklandığı anın gözlerinin önünden gitmediğini belirterek, "O an gözü dönmüş katil eşini öldürmek için sağa-sola saldırıyordu. Eşim Tolga, bir an bile düşünmeden katilin elindeki bıçağı almaya çalıştı. Ama yaşanan boğuşmada eşim gözlerimin önünde bıçaklandı. O an dünyam karardı. Hastanede öldüğünü duyunca inanmadım, inanmak istemedim. Benim kocam bir kadın cinayete kurban gitmesin diye hayatını gözünü kırpmadan hiçe saydı. O bir kahraman" diye konuştu.
ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİRDİ
Eşinin öldürülmesi olayında çalıştığı fabrikada güvenlik görevlilerin bulunmaması nedeniyle katil zanlısının elini koluna sallayarak içeri girdiğin ide anlatan Makbule Kılıç, "Cansu Yıldız eşinden ayrılma aşamasındaydı. Durmuş Yıldız elinle bıçak ile fabrikaya girdi. İlk önce Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayadı. Eşinin geldiğini gören Cansu kaçarak bir odadaki masanın altına saklandı. Cansu'yu öldürmek için arayan Durmuş Yıldız'a eşim engel olmak istedi. Elindeki bıçağı eşimin karnına sapladı. O an çılgına döndüm. Eşim gözlerimin önünde öldü. Eşimin ölümünden fabrikanın da büyük hatası var. Güvenlik olmadığı için o katil elini kolunu sallayarak bıçakla fabrikaya giriyor. Eğer güvenlik olsa bu olay yaşanmayacaktı" diye konuştu.
EVİMİN DİREĞİ YIKILDI
Canından çok sevdiği evladını kaybeden anne Hatice Kılıç ise, "Oğlum bir kadının ölümünü engellemeye çalışırken vicdansız kişi yüzünden canından oldu. 3 tane çocuğu yetim bıraktın hiç mi vicdanın sızlamadı? Evimin direğini yıktılar. O katile en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek ağıtlar yaktı. Bu arada olaydan sonra emniyette ifadesi alınan Cansu Yıldız'ın hayati tehlikesi nedeniyle sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.