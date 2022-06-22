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Giriş Tarihi: 22.6.2022 22:49

Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi? 22 Haziran 2022 Akaryakıt, LPG, motorin ve benzin fiyatı son durum

Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi? 22 Haziran 2022 Akaryakıt, LPG, motorin ve benzin fiyatı son durum

Akaryakıt benzin fiyatı indirim beklentisi milyonların yakından takip ettiği konu oluyor. Dolar /TL kurundaki hareketlilik brent petrol fiyatı zam- indirim haberlerini beraberinde getirirken güncel son fiyatlar il il duyuruluyor. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi? 22 Haziran 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL, benzine zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 güncel ve yeni benzin fiyatı

22 Haziran 2022 Çarşamba sabah saatleri itibariyle benzin fiyatı son dakika haberleri takip ediliyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen benzin fiyatı İstanbul'da litresi ortalama 28 liradan satılmaktadır. Özellikle araç sahipleri Haziran ayının son haftasında "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte yeni benzin fiyatları 2022

AKARYAKIT İNDİRİM BEKLENTİSİ I SON DAKİKA

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Geçtiğimiz günlerde gelen indirim ve zam ardından fiyatlarda değişiklik yaşanmadı. Ancak brent petroldeki ciddi değer kaybediş bu hafta içinde indirim beklentisini doğurdu.

FED faiz kararı sonrası 113 dolar altına inen brent petrolün akaryakıt indirim beklentisi kapsamında benzin ve mazot fiyatına yansıması bekleniyor.

İşte 22 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL

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Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi? 22 Haziran 2022 Akaryakıt, LPG, motorin ve benzin fiyatı son durum
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