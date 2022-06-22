Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi? 22 Haziran 2022 Akaryakıt, LPG, motorin ve benzin fiyatı son durum

22 Haziran 2022 Çarşamba sabah saatleri itibariyle benzin fiyatı son dakika haberleri takip ediliyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen benzin fiyatı İstanbul'da litresi ortalama 28 liradan satılmaktadır. Özellikle araç sahipleri Haziran ayının son haftasında "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte yeni benzin fiyatları 2022