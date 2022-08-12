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Giriş Tarihi: 12.8.2022 07:31 Son Güncelleme: 12.8.2022 07:31

Benzin fiyatı ve motorin indirim son durum: 12 Ağustos 2022 Bugün motorin mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL, benzine indirim var mı?

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika hareketliliği anlık olarak takip ediliyor. İstasyon duraklarına varılmadan önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları kontrol ediliyor. Brent petrolün piyasadaki iniş çıkışlarıyla paralel olarak zam ve indirim haberleri peş peşe gelirken vatandaşlar "12 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. 100 doların altına gerileyen brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi vardı. İşte son durum

Benzin fiyatı ve motorin indirim son durum: 12 Ağustos 2022 Bugün motorin mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL, benzine indirim var mı?

Benzin fiyatı ve motorin indirimi milyonların gündeminde yer alıyor. En son motorine indirim yapılmış benzin fiyatları sabit kalmıştı. Brent petrol hareketliliğinden etkilenen motorin fiyatlarına 1 TL indirim uygulanmıştı. Zam ve indirim haberlerini takip edenler haftanın son gününde "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 12 Ağustos 2022 Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim var mı?

12 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 12 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Çarşamba gecesi 1 TL indirim uygulanan motorin fiyatında, 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk artış gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam sonrası motorinin fiyatı İstanbul'da 23,23 TL'ye geldi. Benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

LPG fiyatları;

İstanbul'da 11,35 TL

Ankara'da 11,37 TL

İzmir'de 11,04 TL

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,05 TL

Ankara'da 20,17 TL

İzmir'de 20,17 TL

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,21 TL

Ankara'da 23,32 TL

İzmir'de 23,34 TL

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Benzin fiyatı ve motorin indirim son durum: 12 Ağustos 2022 Bugün motorin mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL, benzine indirim var mı?
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