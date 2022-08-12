Benzin fiyatı ve motorin indirimi milyonların gündeminde yer alıyor. En son motorine indirim yapılmış benzin fiyatları sabit kalmıştı. Brent petrol hareketliliğinden etkilenen motorin fiyatlarına 1 TL indirim uygulanmıştı. Zam ve indirim haberlerini takip edenler haftanın son gününde "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 12 Ağustos 2022 Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim var mı?