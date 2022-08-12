Benzin fiyatı ve motorin indirimi milyonların gündeminde yer alıyor. En son motorine indirim yapılmış benzin fiyatları sabit kalmıştı. Brent petrol hareketliliğinden etkilenen motorin fiyatlarına 1 TL indirim uygulanmıştı. Zam ve indirim haberlerini takip edenler haftanın son gününde "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 12 Ağustos 2022 Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim var mı?
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 12 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
Çarşamba gecesi 1 TL indirim uygulanan motorin fiyatında, 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk artış gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam sonrası motorinin fiyatı İstanbul'da 23,23 TL'ye geldi. Benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.