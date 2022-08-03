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Giriş Tarihi: 3.8.2022 21:58

Benzin, motorin (mazot) fiyatlarında son durum: 3 Ağustos 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol piyasasındaki hareketlilikle beraber akaryakıt fiyatlarındaki değişimler de yakından takip ediliyor. LPG, mazot (motorin) ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde değişiklik gösterebiliyor. Bu kapsamda ise “3 Ağustos 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, indirim var mı, zam geldi mi?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Özellikle araç sahipleri araçlarına yakıt almadan önce piyasaları yakından takip ediyor. Peki, Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, indirim var mı, zam geldi mi? İşte tüm detaylar...

Benzin, motorin mazot fiyatlarında son durum: 3 Ağustos 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol piyasasındaki düşüşle beraber benzin ve motorin fiyatı üzerinde indirimler peş peşe gelmişti. Hal böyleyken ise 3 Ağustos 2022 benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, yeniden indirim gelecek mi soruları özellikle araç sahiplerinin gündeminde. İşte akaryakıt (benzin, mazot, LPG) fiyatlarında son durum...

AKARYAKIT FİYATLARI

Bugün itibarıyla LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. En son otogazda (LPG) 30 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanmıştı. İşte, 3 Ağustos 2022 Çarşamba güncel rakamlar…

3 AĞUSTOS 2022 GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin

İstanbul: 24,50 TL

Ankara: 24,61 TL

İzmir 24,63 TL

Benzin

İstanbul: 22,24 TL

Ankara: 22,36 TL

İzmir: 22,36 TL

LPG

İstanbul: 11.35 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.04 TL

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 100,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,08 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varillik artış öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 500 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki artış beklentisi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler de resesyon beklentilerini güçlendirerek talep endişelerine neden oldu.

Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı.

Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,86 ile 101,54 dolar aralığının direnç, 100,18 ile 99,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Benzin, motorin (mazot) fiyatlarında son durum: 3 Ağustos 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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