Geçtiğimiz haftalarda birçok piyasada olduğu gibi Fed'in faiz arttırımından etkilenen brent petrol, bu artışıyla beraber motorin ve benzin fiyatı zammına neden olmuştu. Şimdilerde vatandaşlar piyasalardaki son durumu incelemeye devam ediyor. Son olarak 2 Haziran Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1,22 TL, motorine 1,49 TL zam geldi. Peki, 6 Haziran bugün Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum ve tüm detaylar...