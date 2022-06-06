Geçtiğimiz haftalarda birçok piyasada olduğu gibi Fed'in faiz arttırımından etkilenen brent petrol, bu artışıyla beraber motorin ve benzin fiyatı zammına neden olmuştu. Şimdilerde vatandaşlar piyasalardaki son durumu incelemeye devam ediyor. Son olarak 2 Haziran Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1,22 TL, motorine 1,49 TL zam geldi. Peki, 6 Haziran bugün Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum ve tüm detaylar...
BENZİN FİYATI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR… I 6 HAZİRAN
Mazot ve benzin fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana aynı grafikte ilerliyor. Son olarak motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmişti. Bugün ise akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelmedi.
İşte güncel rakamlar…
İSTANBUL BENZİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL
İSTANBUL MOTORİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL
İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL