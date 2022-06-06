Haberler Yaşam Haberleri Benzin ve motorin fiyatı 6 Haziran 2022 güncel akaryakıt piyasası:İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 6.6.2022 08:00

Benzin ve motorin fiyatı 6 Haziran 2022 güncel akaryakıt piyasası:İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatı 6 Haziran 2022 güncel akaryakıt piyasası:İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Petrol piyasasındaki hareketlilikten direkt olarak etkilenen motorin ve benzin fiyatı, indirim ve zam haberleriyle gündeme taşınmaya devam ediyor. Bu noktada özellikle araç sahipleri "6 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki bu yükseliş ülkemizde de akaryakıt fiyatları yani benzin ve motorin fiyatı için de zam anlamına geliyor. Peki, Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, zam gelecek mi? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda birçok piyasada olduğu gibi Fed'in faiz arttırımından etkilenen brent petrol, bu artışıyla beraber motorin ve benzin fiyatı zammına neden olmuştu. Şimdilerde vatandaşlar piyasalardaki son durumu incelemeye devam ediyor. Son olarak 2 Haziran Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1,22 TL, motorine 1,49 TL zam geldi. Peki, 6 Haziran bugün Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son durum ve tüm detaylar...

BENZİN FİYATI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR… I 6 HAZİRAN

Mazot ve benzin fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana aynı grafikte ilerliyor. Son olarak motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmişti. Bugün ise akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelmedi.

İşte güncel rakamlar…

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 116 dolar seviyesinde seyrediyor.

İSTANBUL BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,03 TL

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Benzin ve motorin fiyatı 6 Haziran 2022 güncel akaryakıt piyasası:İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?
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