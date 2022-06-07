Özellikle Rusya – Ukrayna savaşı ardından önlenemez bir değişim yaşayan petrol piyasası etkilerini sürdürüyor. Brent petrolün geçtiğimiz haftalarda 120 doların üstünü görmesi motorine ve benzine zam iddialarını doğurdu. Bu noktada araç sahipleri "7 Haziran bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine ya da mazota zam var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin ve mazot fiyatları ne kadar, benzine zam var mı? İşte akaryakıt zam – indirim haberleri son dakika…
MAZOTA YA DA BENZİNE ZAM VAR MI? I SON DAKİKA
Gün içerisinde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı. Ancak 8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,93 TL oranında motorine zam bekleniyor.
İSTANBUL BENZİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL
İSTANBUL MOTORİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL
İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL