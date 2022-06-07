Özellikle Rusya – Ukrayna savaşı ardından önlenemez bir değişim yaşayan petrol piyasası etkilerini sürdürüyor. Brent petrolün geçtiğimiz haftalarda 120 doların üstünü görmesi motorine ve benzine zam iddialarını doğurdu. Bu noktada araç sahipleri "7 Haziran bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine ya da mazota zam var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin ve mazot fiyatları ne kadar, benzine zam var mı? İşte akaryakıt zam – indirim haberleri son dakika…