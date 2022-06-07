Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt zam – indirim haberleri ile benzine zam var mı son dakika? 7 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 7.6.2022 21:24 Son Güncelleme: 7.6.2022 21:25

Akaryakıt zam – indirim haberleri ile benzine zam var mı son dakika? 7 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt zam – indirim haberleri ile benzine zam var mı son dakika? 7 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrolde fiyat artışı benzine zam haberlerini gündeme getirdi. Araç sahiplerinin her gün araştırdığı güncel motorin ve benzin fiyatları bugün de arama geçmişlerinde yer aldı. Türkiye genelinde büyükşehirler başta olmak üzere her noktada “7 Haziran bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine ya da mazota zam var mı?” soruları yanıt arıyor. Dünyada yaşanan diplomatik gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir grafikte seyreden akaryakıt fiyatları zam beklentisi ile konuşuluyor. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul’da benzin ve mazot fiyatları ne kadar? İşte son dakika güncel rakamlar…

Özellikle Rusya – Ukrayna savaşı ardından önlenemez bir değişim yaşayan petrol piyasası etkilerini sürdürüyor. Brent petrolün geçtiğimiz haftalarda 120 doların üstünü görmesi motorine ve benzine zam iddialarını doğurdu. Bu noktada araç sahipleri "7 Haziran bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine ya da mazota zam var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin ve mazot fiyatları ne kadar, benzine zam var mı? İşte akaryakıt zam – indirim haberleri son dakika…

MAZOTA YA DA BENZİNE ZAM VAR MI? I SON DAKİKA

Gün içerisinde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı. Ancak 8 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,93 TL oranında motorine zam bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 116 dolar seviyesinde seyrediyor.

İşte Türkiye'den güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,03 TL

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Akaryakıt zam – indirim haberleri ile benzine zam var mı son dakika? 7 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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