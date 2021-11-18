Bera İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Bera Ne Demek?

Evladını kucağına almak için heyecanla bekleyen ve gün sayan bireyler isim araştırmalarında hem yakın çevresinden öneri alıp hem de internet üzerinden araştırma yapıyor. Bebeğine nadir duyulan, farklı bir isim vermek isteyen anne ve babalar Bera ismini de göz atmadan geçmiyor. Bera isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada merak konusu oluyor. Bera isminin anlamı konusunda bilgi sahibi olup son kararı bu kritere göre vermek isteyenler doğru yerdeler. İşte Bera ismi Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor sorusunun cevabı!

BERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli isimlerden birisi olan Bera, kulağa hoş gelmesi ve telaffuzunun kolay olması ile beğeni topluyor. Özellikle son dönemde daha da popülerleşen Bera isminin anlamı da büyük merak konusu oluyor. Türk toplumunda erkek çocuklar için kullanılan Bera, seçkinlik ve faziletli olmak gibi anlamları barındırıyor.

Bera'nın tam olarak kelime anlamı fazilet sahibi olmaktır. Yararlı ilme sahip olan bu ilmi insanlığın yolunda kullanan kimse anlamını da taşımaktadır. Türk Dil Kurumu'nun isimler sözlüğüne göre de Bera, fazilet sahibi olmak anlamına gelir.

BERA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir sözcük olan Bera, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde geçmemiştir.