Giriş Tarihi: 7.05.2026 20:53

Berberde tıraş olan husumetlisine satırla saldırdı: 2 kişi yaralandı!

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki T.T., berberde tıraş olduğu sırada husumetlisi 43 yaşındaki S.Ü. tarafından satırlı saldırıya uğradı. Kavgada 2 taraf da yaralanırken, saldırgan şahıs tutuklandı.

DHA Yaşam
Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Berbere gelen S.Ü., daha önce tartıştığı T.T.'ye tıraş olduğu sırada satırla saldırdı. Başından yaralanan T.T.'nin iş yerinde bulunduğu öne sürülen keserle karşılık verdi.

Yaşanan arbede sırasında S.Ü. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan S.Ü., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralı T.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ANAMUR #MERSİN

