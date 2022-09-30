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Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:28

Berberler ve kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı, hangi gün kapalı olacak? Berber ve kuaförlerin bir gün kapalı olması uygulaması ertelendi

Berber ve kuaförlerin kapalı olduğu gün merak ediliyor. 81 il genelinde 1 Ekim tarihinden itibaren uygulamaya geçeceği ifade edilen ve ülke genelinde bu işi icra eden tüm işletmeler haftanın belirlenen gününde kapalı olmasına yönelik kararın uygulanmasında ertelenmeye gidildi. Hal böyleyken ise "Berberler ve kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı, hangi gün kapalı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte kuaförlerin ve berberlerin kapalı olacağı o gün ve konuya dair yayımlanan karar metninin detayları.

Berberler ve kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı, hangi gün kapalı olacak? Berber ve kuaförlerin bir gün kapalı olması uygulaması ertelendi

Hafta sonu öncesi binlerce kişi kuaför ve berberlerin kapalı olduğu günleri araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı 1 Ekim tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bu işletmelerin haftanın bir günü kapalı olması konusundaki kararını duyurmuştu. Ardından ise kararın ertelendiği ifade edildi. Bu noktada ise "Berber ve kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı, hangi gün kapalı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte berber ve kuaförlerin bir gün izin uygulamasına dair son detaylar.

Berber ve kuaför çalışma saatleri değişti! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kuaför ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BERBERLER VE KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, esnaf ve tacirlerden gelen talepleri dikkate alan Bakanlığın, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldığı anımsatıldı.

Berber ve kuaför çalışma saatleri değişti! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kuaför ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesinin ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle valiliklere bırakıldığına işaret edilen açıklamada, "Gelinen aşamada, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Berberler ve kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı, hangi gün kapalı olacak? Berber ve kuaförlerin bir gün kapalı olması uygulaması ertelendi
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