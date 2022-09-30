Berberler ve kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı, hangi gün kapalı olacak? Berber ve kuaförlerin bir gün kapalı olması uygulaması ertelendi

Hafta sonu öncesi binlerce kişi kuaför ve berberlerin kapalı olduğu günleri araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı 1 Ekim tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bu işletmelerin haftanın bir günü kapalı olması konusundaki kararını duyurmuştu. Ardından ise kararın ertelendiği ifade edildi. Bu noktada ise "Berber ve kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı, hangi gün kapalı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte berber ve kuaförlerin bir gün izin uygulamasına dair son detaylar.