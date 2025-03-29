Berberlerde bayram yoğunluğu! Vatandaşların bayrama bakımlı girmesi için mesai yapıyorlar

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Sakarya'da berber ve kuaförler artan talepleri karşılamak için mesai saatlerini arttırdı. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan esnaf, sahur vaktine kadar müşteri ağırlıyor. Artan taleplere yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veren esnafın yüzü bu bayram öncesinde de güldü.

"MÜŞTERİLERİMİZ HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ YİNE SON GÜNE BIRAKIYOR"

İlçede birçok berber randevulu sistemle çalışarak sırasıyla müşterileri tıraş ediyor. 30 yıllık berber Abdullah ve Ömer Bilbay kardeşler, vatandaşların yine traşı son güne bıraktıklarını ve yoğunluk oluşmasına neden olduklarını belirterek, "Bayramdan üç gün önce başlayan yoğunluk nedeniyle randevulu sistemle çalışıyoruz. Yoğunluk oluşmaması için sosyal medya ve telefon üzerinden randevu sistemi oluşturduk ve traşı ona göre ayarladık. Ama yine bir bayram üzeri yoğunluğumuz var, müşterilerimiz son güne bırakmayı başarıyorlar. Bizde kendimizden ödün vererek son günlerde sahura kadar mesai yapıyoruz. Gerekirse iftarımızı burada açıyoruz. Bayram öncesi normalde sabah saat 09.00'da açıyoruz 21.00'e kadar devam ediyor mesai. Ama bayram üzeri sabah 08.00'den gece saat 03.00'lere kadar mesai devam edebiliyor. Son 3 günde mesai daha da yoğunlaşabiliyor ve sahuru da dükkanda yapıyoruz. İnsanların son güne bırakma alışkanlığı değişmiyor. Normal günlerde maksimum 10 kişi alırken, bayram üzerinde bu sayı 25'e kadar ulaşabiliyor. 1 saatte aldığımız müşterinin süresinin yarım saate kadar düşürebiliyoruz. Daha fazla yoruluyoruz ama tabi bu bizim işimiz ve emeğimizin karşılığını aldığımız için herhangi bir şikayetimiz yok" dediler.