Berberlerden güzellik açılımı: Erkek Güzellik Salonları geliyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Berberler Odası'nı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz kapsamında; berber esnafımızın talep ve beklentilerini, sektörde karşılaşılan güncel sorunları ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ahilik geleneğinin yaşayan temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlarımızın güçlenmesi, kayıtlı ve sürdürülebilir bir ticaret ortamının tesis edilmesi en temel önceliklerimiz arasındadır" dedi.

YENİ NACE KODU TALEBİ

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise görüşmeye ilişkin "Erkek Güzellik Salonları açılabilmesi için yeni bir NACE kodu (işletme faaliyet kodu) istedik. Güzellik salonu uygulaması kadınlarda var ama erkeklerde yok. Şu an erkekler lazer epilasyon ve cilt bakımı için kadın güzellik salonuna gitmek zorunda kalıyor. Kanun gereği berberler bu işlemleri yapamıyor. Bazı berberler yapıyor olsa da yasal izinleri yok. Bir şikayette cezai işlemle karşılaşabilirler. Sayın Bakan Yardımcımız bu sorunu bildiklerini, gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ettiler" dedi.

TABELADAN FİYAT KALDIRILSIN TALEBİ

Kara, mevzuat gereği yıllık olarak belirlenen "saç, sakal kesimi, fön ve yıkama" gibi ücret tarifelerinin berber salonlarında asılı olduğunu ancak bazı berberlerin dışarıya da fiyat tabelası asarak haksız rekabete yol açtığını anlattı.

Bazı berberlerin dükkan girişlerine astıkları "saç-sakal 200 TL" gibi ibarelerin sektörde haksız rekabete yol açtığını ve kaliteden ödün verilmek zorunda bırakıldığını kaydeden Kara, bakanlıktan bu tabelaların berber girişlerine konulmasının yasaklanmasını da talep ettiklerini söyledi.

Kara, berberlerde uygulanan yüzde 20'lik KDV oranının düşürülmesi talebini daha önce Hazine Bakanlığı'na ilettiklerini de anlattı.

BERBER ÇIRAKLARINA ÜCRET DESTEĞİ TALEBİ

Kara ayrıca daha önce verilen ancak son iki yıldır kaldırılan mesleki eğitim alanındaki çıraklık desteklerinin yeniden verilmesini talep etti. Kara, "Devlet yanımızda çalıştırdığımız mesleki eğitim alan çıraklara asgari ücretin 4'te biri oranında destek veriyordu. Ancak son iki senedir bu destek kaldırıldı. Ankara'da şu anda mesleki eğitim merkezlerinde 2200 civarı öğrencimiz var. Türkiye geneli bu sayı berber ve kuaförlerde 100 bini aşıyor. Berber ve kuaförlerdeki çırak öğrencilere bu destek yeniden verilmeli" dedi.