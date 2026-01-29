Berdeli reddetti, infaz edildi

Adana'da, geçen 12 Ocak'ta 16 yaşındaki Muhammet Yeşil'in ölümü, babası Bekir Yeşil'in de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının detayları ortaya çıktı. Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Sinan Yeşil (20), bir süre önce babasıyla birlikte sevgilisi Berivan'ı istemeye gitti. Ancak evliliğe onay vermeyen kızın babası Mehmet Nuri E. ve annesi Hacer E., Yeşil ailesini evden gönderdi. Bunun üzerine kaçan Sinan ve Berivan Yeşil, 30 Aralık'ta başka bir kentte nikâh kıydı. Durumu öğrenen Mehmet Nuri E. ve Hacer E. ise Yeşil ailesinin kızını, 'berdel' olarak kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istedi. Bekir Yeşil bu talebi kabul etmeyince iki aile arasında husumet başladı.Çiftçilik yapan Bekir Yeşil, 12 Ocak'ta oğlu Muhammet Yeşil (16) ile birlikte tarlaya gitmek için hafif ticari aracına yöneldiği sırada, sokakta pusuda bekleyen Berivan Yeşil'in ağabeyi Ali E. (21), otomatik tabancayla ateş açtı. Muhammet Yeşil hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bekir Yeşil ise "Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz diye mesajlar gönderdiler. Hayati tehlikemiz hâlâ devam ediyor" dedi.