‘Bereket Ormanları’nın can suyu gençlerden

Türkiye Yüzyılı'na nefes olmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2015'te başlatılan Bereket Ormanları Projesi kapsamında, Kırşehir'de binlerce fidan toprakla buluştu. Emine Erdoğan Kırşehir Hatıra Ormanı'nda gençler, ellerinde kürekler ve "Yeşil Vatan" sloganları eşliğinde fidanlara ilk can sularını verdi. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal "Merhametle yeşerttiğimiz bu topraklar, doğanın koruyucusu olma kararlılığımızı simgelemektedir. Bu fidanlar yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır" dedi.