Bereket sofrası Yenişehir’de kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel 'Bereket Sofrası Buluşmaları'nı uzun bir aradan sonra Yenişehir'de tekrar başlattı. Güne, Gündoğan Mahallesi'ndeki Çınarlı Cami'nde sabah namazıyla başlayan Başkan Aktaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kapalı pazar alanı bünyesindeki düğün salonunda düzenlenen geleneksel 'Bereket Sofrası' programında, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.Pazar yeri yapmanın ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere konforlu pazar alanları kazandırdığını hatırlatan Başkan Aktaş şöyle konuştu: "Yenişehir'e, Kestel'e, Gürsu'ya ve Yıldırım'a kazandırdığımız modern kapalı pazar alanlarının benzerlerini diğer tüm ilçelerimize de kazandıracağız. Yenişehir bir tarım şehri. Yenişehir biberinin tescil işlemlerini tamamlayarak, belgesini Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a takdim ettik. Bu zenginliğin yerelde kalarak değerlenmesini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak mahalle bakkallarıyla, mahalle kırtasiyeleriyle anlaşma yapıyoruz. Vatandaşa dağıttığımız alışveriş kartlarından Bursa'nın esnafı istifade ediyor. Ramazan ayından önce 50 bin adet 1.500 TL'lik erzak fişi dağıtılacak. Bu 75 milyon para demektir. Bu sene 30 bin evladımıza 1.000 TL'lik kırtasiye çeki verdik. Bu parayı Bursa'da bırakmış olduk. Aynı şekilde giyim çekleri dağıtıyoruz. Kart16 uygulamasıyla her ay para yüklediğimiz aileler, ihtiyaçlarını alabiliyor. Biz bu işi yürekten yapıyoruz." İHA