Beren eğitimsiz ellerde öldü

Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 4'üncü Cadde'de 23 Temmuz'da sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat, arkadaşı ile birlikte 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı. Açılan soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Yıldız, itfaiye erleri Bayram Babatürk, Buğra Yalabık tutuklandı. Savcı iddianamede itfaiye görevlileri ve apartman yöneticisi Yılmaz Güney hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede itfaiyecilerin kurtarma çalışmasında tehlikeli davranış sergileyerek, kazaya sebebiyet verdikleri belirtildi. İddianamede itfaiye görevlilerinin ifadelerine de yer verildi.Bu olay bizim kurtarma faaliyeti kapsamında uygun bir kurtarma faaliyeti değildir. Normal şartlarda elektrik kesilerek asansörün makine dairesinin bulunduğu yerden manuel müdahale yöntemiyle asansör güvenli kat dediğimiz yere indirilir. Kurtarma bu şekildi yapılır. Ancak hem mesleki tecrübe hem de rütbe gereği ben emir eriyim. Bu faaliyet kapsamında emir komuta itfaiye çavuşunda idi. O ne derse o şekilde hareket ettik.Elimdeki kesinlikle su matarası değildi. Bizim itfaiye aracımızda bulunan içerisinde asansör anahtarları olan kutudur. Benim asansör eğitimim yoktur. Ot yangınına müdahale ediyorduk. Anons gelmesi üzerine olay yerine geçtik. Bayram ile Buğra'nın asansör eğitimi vardır. Buna ilişkin sertifika olur. Benim sertifikamın olmaması olaya müdahale etmeyeceğim anlamına gelmez. Daha önce de birçok kez asansör kurtarma faaliyetinde bulundum.BerenSu Polat'ın avukatı Ali Yüksel Özmen, "Böyle itina gerektiren bir işte çalışan insanların, ellerinin boş olması gerektiğini, ellerindeki aleti bir yere bırakıp boş elleri ile çalışmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Kaldı ki normalde 6'ncı kattan giriş yapmaları gerektiği halde 5'inci kattan giriş yapıyorlar. Bu vahim bir hata. Küçük çocuğa 'kendini bırak' diyorlar ve tutmuyorlar. Savcılık makamı itfaiyecilerin hatalarını bilinçli taksir saydı. Kaldı ki bu bile yeterli değil. Olası kastla öldürme sayılabilir" dedi.