Beren Saat’e sevindiren karar! Atiye dizisinin intihal davasına red

Dijital içerik platformu Netflix yapımlarından başrollerinde son günlerde şarkıcılığa da soyunan oyuncu Beren Saat ve Mehmet Günsur'un yer aldığı Atiye dizisi mahkemelik olmuştu. Üç sezon yayınlanan Atiye dizisi hakkında, yazar Ece Özbaş ve Buket Uzuner eserlerinden alıntı olduğu iddiasıyla adliyenin yolunu tutarak dizinin yapımına dava açtı.

TEK DİZİYE İKİ DAVA

Ece Özbaş Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 2017 yılında çıkardığı 'Sihrin Kovulmuş Melekleri' kitabının 2018 yılında Atiye dizisine intihal edildiğini belirtti. İlk bilirkişi raporunun eseriyle dizi arasında yüzde 70 benzerlik tespit ettiğini ifade eden Özbaş, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Yazar Buket Uzuner ise mahkemeye sunduğu dilekçesinde, yayımladığı Toprak adlı romanının 'Defne Karaman'ın Maceraları' bölümünde ana karakterlerinin ve unsurların Atiye dizisiyle büyük benzerlik gösterdiğini dile getirdi. Yazar Uzuner eserinin izinsiz bir şekilde kullanılması nedeniyle dava açmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

DAVAYA RED

İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde 6 yıldır süren intihal davasında görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme tarafların açtığı davalarda intihal oluşmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Gerekçeli kararda dizide şamanizm ve mistisizm gibi temalarda benzerlik bulunsa da bu temaların edebiyat ve sinema sektöründe kullanılan yaygın unsurlar olduğu belirtildi. Dizinin Sengül Boyabaş'ın 'Dünyann Uyanışı' eserinden sahibin izniyle oluşturulduğu, dizide esinlenme unsurunun görüldüğü ancak intihal durumunun söz konusu olmadığı aktarıldı.