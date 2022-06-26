Beril Varol cinayetinde DNA incelemesi

İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar eden müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. 27 Mayıs'ta yaşanan cinayete ilişkin Fulya'daki evde yapılan incelemede farklı türde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Evden toplanan delillerle birlikte maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri inceleme altına alındı. Adli Tıp Kurumu'nun deliller üzerinde yapacağı biyolojik incelemenin ardından cinayetle ilgili yürütülen soruşturma derinlik kazanacak.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın skandal olaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği evde yeni delillere ulaşıldı. Emniyet güçleri tarafından maktule Beril Varol'un evinde yapılan incelemelerde; silah, 170 gr marihuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparatlar, intihar notu, hassas terazi, boş kovanlar ve pasaportlar ele geçirildi. Söz konusu eşyalar incelemeye alındı. Emniyet güçleri tarafından maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan biyolojik incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Yaşanan cinayete ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.