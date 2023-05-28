Haberler Yaşam Haberleri Berkan Ali oyunu ambulansta kullandı! "Hiçbir şey vatandaşlık görevimizden daha önemli değil"
Giriş Tarihi: 28.5.2023 14:16 Son Güncelleme: 28.5.2023 14:18

Berkan Ali oyunu ambulansta kullandı! "Hiçbir şey vatandaşlık görevimizden daha önemli değil"

Konya’da doğuştan kalıcı kemik bozukluğu (Mukopolisakkaridoz Tip 4 A) hastası olan 20 yaşındaki Berkan Ali Vural, oksijen tüpüne bağlı olarak 112 yardımıyla oy kullanacağı okula götürüldü. Ambulansa getirilen pusula ile oyunu kullanan Berkan Ali, “Ne olursa olsun hiçbir şey vatandaşlık görevimi yapmama engel değil. Çok şükür bu şekilde de olsa gelip oyumu kullanabildim” dedi.

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Berkan Ali oyunu ambulansta kullandı! Hiçbir şey vatandaşlık görevimizden daha önemli değil

Daha önce 3 kitap yazan ve çevresinde 'Engelsiz yazar' olarak bilinen Berkan Ali Vural, solunum yetmezliğine bağlı olarak evde tedavi görüyor. Bu seçimlerde ilk kez oy kullanma deneyimi yaşayan Berkan Ali, oksijen tüpüne bağlı olduğu için, okula gidebilmek için İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Eve kadar ambulans ekibi, Berkan Ali'yi yatağından alarak ambulansa bindirdi. Merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesindeki evinden alınıp, oyunu kullanacağı Mehmet Nuri Küçük Köylü İmam Hatip Ortaokulu götürülen Berkan Ali için görevliler tarafından oy pusulası ambulansa getirildi.

Burada oyunu kullanan Berkan Ali, "Ne olursa olsun hiçbir şey vatandaşlık görevimi yapmama engel değil. Çok şükür bu şekilde de olsa gelip oyumu kullanabildim" dedi.

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Berkan Ali oyunu ambulansta kullandı! "Hiçbir şey vatandaşlık görevimizden daha önemli değil"
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