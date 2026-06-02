Berke’nin katillerine 7 yıl hapis istendi

Konya'da geçtiğimiz yıl 7 yaşındaki Berke Can Akca'nın ölümüne neden olan ilaçlama faciasına ilişkin dava açıldı. Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde geçtiğimiz eylül ayında yaşanan olayda, Mustafa B.'ye ait alt kattaki dairede tahta kurusu nedeniyle ilaçlama yapıldı. Ev sakinleri tarafından çeşitli ilaçlar kullanıldı, ardından ilaçlama firması çalışanı Yasin A. tarafından yeniden ilaçlama gerçekleştirildi. Üst katta yaşayan Aycan Akca ile oğlu Berke, mide bulantısı kusma ve nefes darlığı şikâyetleriyle 3 kez hastaneye başvurdu. Küçük Berke hayatını kaybederken, 9 gün yoğun bakımda tedavi gören anne Aycan Akca hayati tehlikeyi atlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, üst kattaki Mustafa B.'nin evine ilaçlama firması yetklisi Yasin A.'nın eve gelerek ilaçladığı belirtildi. Yasin A., Mustafa B., Seyit Ali B. ve ilaçlama firması yetkilisi Mustafa İ.B. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda, kullanılan ilacın belirtilen dozunun yaklaşık 10 katı oranında uygulandığı tespit edildi. Acılı anne Aycan Akca ile baba Cemal Akca, olayın ihmal değil bilinçli bir hata olduğunu söyledi. Baba Akca, "Eşim halen rahatsızlıklar yaşıyor, sağ gözünde görme kaybı oluştu, kalbiyle ilgili sorunları devam ediyor. 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar. 7 yılı verirlerse bizi ikinci kez öldürmüş olurlar" dedi.

