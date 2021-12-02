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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Berna ve Beril’den örnek davranış

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Berna ve Beril’den örnek davranış
Lösemili çocuklar ve kanser hastaları için ücretsiz peruk yapan Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan'a en anlamlı saç bağışı 5 ve 7 yaşındaki 2 kız kardeşten geldi. Babaları erkek kuaförü, anneleri ise bayan kuaförü olan 7 yaşındaki Berna Melahat Yıldırım ve 5 yaşındaki kız kardeşi Beril Su Yıldırım upuzun saçlarını ilk kez kestirdi. Alkan'ın kanser hastaları için ücretsiz peruk yaptığı haberini SABAH'ta okuyan minik kızlar saçlarını bağışladı. Alkan, "Berna Melahat ve Beril Su doğdukları günden itibaren hiç saçlarını kestirmemişler. Gazetedeki haberi görünce hemen bizim yanımıza gelip saçlarını kestirmek istediler. Bu bizim de unutamayacağımız güzel bir anı oldu" dedi.

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Berna ve Beril’den örnek davranış
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