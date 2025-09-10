Beş ilde “Rüşvet” operasyonu… Haksız rekabete yol açıp haksız kazanç elde ettiler

"Rüşvet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Türkiye'ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alan bir şebeke tespit edildi.

Şebeke üyelerinin; lise mezunu olmayan kişilerle irtibatlı olunan özel eğitim kurumlarına kaydının yapılarak ve geriye dönük ders notlarının verilerek mezun edilmelerini sağladıkları, özel eğitim kurumlarında eğitim gören ve YÖS'e girecek olan yabancı uyruklu öğrencilere yüksek notlar vererek haksız rekabete yol açılmasına yol açtıkları saptandı.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı "Karot Raporu" ile ilgili de rüşvet karşılığında usulsüz raporlar düzenlendiği belirlendi.

RÜŞVETLE DOSYALARI KAPATMIŞLAR

Şebeke üyelerinin; eğitim kurumları için alınması şart olan İtfaiye, Asansör, İskan gibi teknik raporların usulsüz olarak düzenlenmesini sağladıkları ve denetlemeler esnasında idari para cezası verilen veya mühürlenen eğitim kurumlarının dosyalarının rüşvet karşılığında kapatılması suçlarını işledikleri de tespit edildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Tokat ve Rize İlleri'nde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 46 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.