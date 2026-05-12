Besi çiftliğinde öldüren kaza

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Türkkarsak Mahallesi'nde feci bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki Mehmet D., besi çiftliğinde yem karma makinesine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Ablasının ve çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak kurtarılan Mehmet, kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet D.'yi kurtarmaya çalışırken kolu kopan ablanın da Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Mehmet D.'nin cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.