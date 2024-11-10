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Giriş Tarihi: 11.11.2024

Besiciyi bıçaklayarak öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Besiciyi bıçaklayarak öldürdü
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan kavgada 42 yaşındaki Cihan Öcal bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı 36 yaşındaki Eren Özgür ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.Olay, ilçeye bağlı Beşkardeş Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yıllardır besicilik yapan Cihan Öcal, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Eren Özgür ile tartışma yaşadı. Çıkan kavgada Özgür, yanındaki bıçakla Öcal'ı bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Öcal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Eren Özgür ise gözaltına alındı.
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Besiciyi bıçaklayarak öldürdü
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