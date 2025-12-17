BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI BAŞLADI! London Lions - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Basketbol Takımı, Avrupa arenasındaki başarısını İngiltere'ye taşıyor. Grubunda çıktığı 10 maçta 8 galibiyet alarak liderlik koltuğuna kurulan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 99-73 gibi net bir skorla mağlup ettiği London Lions ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, güçlü savunması ve etkili hücum hattıyla Londra'da galibiyet serisini 5 maça çıkarmak için parkeye çıkıyor.