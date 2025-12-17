BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI BAŞLADI! London Lions - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Basketbol Takımı, Avrupa arenasındaki başarısını İngiltere'ye taşıyor. Grubunda çıktığı 10 maçta 8 galibiyet alarak liderlik koltuğuna kurulan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 99-73 gibi net bir skorla mağlup ettiği London Lions ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, güçlü savunması ve etkili hücum hattıyla Londra'da galibiyet serisini 5 maça çıkarmak için parkeye çıkıyor.
BKT EuroCup'taki bu kritik rövanş mücadelesi için geri sayım sona erdi:
Maç Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba (Bugün)
Maç Saati: TSİ 22.30
Salon: Copper Box Arena (Londra)
Siyah-beyazlılar, 10 maçta elde ettiği 8 galibiyetle grubun ilk sırasında yer alıyor. Son maçında Lietkabelis'i 94-85 mağlup eden temsilcimiz, oldukça moralli.
Ev sahibi London Lions ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle grubun 7. sırasında bulunuyor. İngiliz ekibi son maçında Buducnost'a deplasmanda 94-63 gibi farklı bir skorla kaybetmişti.