Haberler Yaşam Haberleri BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI BAŞLADI! London Lions - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.12.2025 23:54

BKT EuroCup’ta fırtına gibi esen ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş GAİN, 11. hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi London Lions’a konuk oluyor. Üst üste aldığı 4 galibiyetle formunun zirvesinde olan siyah-beyazlılar, Londra deplasmanından da zaferle dönerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği London Lions - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları.

Beşiktaş Basketbol Takımı, Avrupa arenasındaki başarısını İngiltere'ye taşıyor. Grubunda çıktığı 10 maçta 8 galibiyet alarak liderlik koltuğuna kurulan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 99-73 gibi net bir skorla mağlup ettiği London Lions ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, güçlü savunması ve etkili hücum hattıyla Londra'da galibiyet serisini 5 maça çıkarmak için parkeye çıkıyor.

LONDON LİONS - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

BKT EuroCup'taki bu kritik rövanş mücadelesi için geri sayım sona erdi:

Maç Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba (Bugün)

Maç Saati: TSİ 22.30

Salon: Copper Box Arena (Londra)

LONDON LİONS - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın zirve yürüyüşündeki bu önemli mücadele, şifresiz olarak ekranlara gelecek:

Karşılaşma, TRT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Siyah-beyazlılar, 10 maçta elde ettiği 8 galibiyetle grubun ilk sırasında yer alıyor. Son maçında Lietkabelis'i 94-85 mağlup eden temsilcimiz, oldukça moralli.

Ev sahibi London Lions ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle grubun 7. sırasında bulunuyor. İngiliz ekibi son maçında Buducnost'a deplasmanda 94-63 gibi farklı bir skorla kaybetmişti.

