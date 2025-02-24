Beşiktaş Belediyesi çalışanları iş bıraktı: Ortaköy çöp yığınına döndü!

Bu sabah görev yerlerine giden işçiler, iş kıyafetlerini giydi ancak mesaiye başlamadı. Ücretlerinin 4 aydır eksik ve geç ödendiğini belirten işçiler, "Arkadaşlarımız borç batağında, tefecilerin eline düşen işçiler var. Biz eksik çalışmıyoruz, işimize geç gelmiyoruz. Ücretimizin de eksiksiz ve zamanında ödenmesini istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Sendikadan işçilere gönderilen mesajda; "Arkadaşlar merhaba, Maaş ödemeleri gerçekleşmemiştir. Maaşların tamamı eksiksiz yatana kadar 24.02.2025 Pazartesi gününden itibaren süresiz iş bırakma kararı almış bulunuyoruz. İstanbul Avrupa 1.Nolu Şube Yönetimi ve Temsilcileri" notu ile birlikte; 'YARIN İŞ BIRAKMA YAPILACAK BİRİMLER: Temizlik işleri müdürlüğü, Fen İşleri garajları ve birimleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik Ana hizmet binası olarak belirtildi. Sağlık çalışanları, güvenlikler ve diğer birimler günlük iş akışına devam edecek' bilgisi paylaşıldı.

Sabah saatlerinde mesailerine giden personel iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.