Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Belediyesi önünde başkanın gözaltısından sonra güvenlik önlemi arttırıldı
Giriş Tarihi: 13.1.2025 11:55 Son Güncelleme: 13.1.2025 12:01

Beşiktaş Belediyesi önünde başkanın gözaltısından sonra güvenlik önlemi arttırıldı

Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği gerekçesi ile gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi’nde güvenlik önlemleri arttırıldı. Polis belediye önünde bariyerlerle çevrilen belediye binasında giriş çıkışları kontrol altına aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beşiktaş Belediyesi önünde başkanın gözaltısından sonra güvenlik önlemi arttırıldı

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrası Beşiktaş Belediye binası önüne polis ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Beşiktaş Belediyesi önüne polis ekipleri sevk edildi. Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye personeli kimlik kartları göstererek içeriye girdi.

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Beşiktaş Belediyesi önünde başkanın gözaltısından sonra güvenlik önlemi arttırıldı
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