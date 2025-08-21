Beşiktaş bu haftayı bay mı geçiyor, neden maçı yok? İşte Beşiktaş’ın Süper Lig maç fikstürü

Trendyol Süper Lig'de üçüncü hafta müsabakalarıyla heyecan sürüyor. Ancak hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın maç programı taraftarların merak konusu oldu. Siyah-beyazlı ekibin bu hafta sahaya çıkıp çıkmayacağı, maçın hangi gün ve hangi rakip karşısında oynanacağı araştırılıyor. Peki Beşiktaş'ın bu haftaki maç takvimi nasıl? İşte detaylar…