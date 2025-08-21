Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş bu haftayı bay mı geçiyor, neden maçı yok? İşte Beşiktaş'ın Süper Lig maç fikstürü
Giriş Tarihi: 21.8.2025 16:02

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı Cuma günü Fatih Karagümrük ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Ancak haftanın programında Beşiktaş’ın yer almaması dikkat çekti. Bu durum, futbolseverlerin “Beşiktaş bu hafta neden maç yapmıyor, siyah-beyazlıların bir sonraki mücadelesi ne zaman?” sorularını gündeme getirdi. İşte Beşiktaş’ın fikstürü ve konuya dair merak edilenler...

BU HAFTA BEŞİKTAŞ MAÇ YAPACAK MI?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki yoğun fikstürü nedeniyle ertelendi. Aynı şekilde Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları da ileri bir tarihe alınarak takımların Avrupa mücadelesine odaklanmalarına imkan tanındı.

BEŞİKTAŞ'IN SONRAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. 31 Ağustos 2025 Pazar günü Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:30'da başlayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, zorlu deplasman maçında takımlarını desteklemek için şimdiden hazırlıklara başladı.

