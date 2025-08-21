Beşiktaş bu haftayı bay mı geçiyor, neden maçı yok? İşte Beşiktaş’ın Süper Lig maç fikstürü

Trendyol Süper Lig'de üçüncü hafta müsabakalarıyla heyecan sürüyor. Ancak hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın maç programı taraftarların merak konusu oldu. Siyah-beyazlı ekibin bu hafta sahaya çıkıp çıkmayacağı, maçın hangi gün ve hangi rakip karşısında oynanacağı araştırılıyor. Peki Beşiktaş'ın bu haftaki maç takvimi nasıl? İşte detaylar…
BU HAFTA BEŞİKTAŞ MAÇ YAPACAK MI?
Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki yoğun fikstürü nedeniyle ertelendi. Aynı şekilde Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları da ileri bir tarihe alınarak takımların Avrupa mücadelesine odaklanmalarına imkan tanındı.
BEŞİKTAŞ'IN SONRAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. 31 Ağustos 2025 Pazar günü Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:30'da başlayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, zorlu deplasman maçında takımlarını desteklemek için şimdiden hazırlıklara başladı.